بیش از ۱۶ هزار کلاس اولی در خراسان جنوبی امروز راهی کلاسهای درس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز ۱۶ هزار و ۸۳۰ کلاس اولی، علم آموزی خود را در هزار و ۱۸۳ مدرسه استان آغاز کردند.
جشن شکوفهها به صورت نمادین در دبستان ایران بیرجند برگزار شد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت خانوادهها در فرایند آموزشی گفت: فرزندان شما، سرمایههای اصلی ایران اسلامی هستند و آموزش صحیح آنها مستلزم همکاری صمیمانه خانوادهها با مدرسه و معلمان است.
ابراهیمی افزود: همراهی اولیا و حمایت فعالانه آنها، زمینهساز رشد و بالندگی دانشآموزان و تبدیل آنها به افتخارآفرینان آینده کشور خواهد بود.
جشن فرشتگان نیز برای اولین بار در دبستان حکمت بیرجند برگزار شد و دانش آموزان با نیازهای ویژه سال تحصیلی خود را آغاز کردند.
هزار و ۴۰۰ دانش آموز با نیازهای ویژه در ۲۸ مدرسه خراسان جنوبی تحصیل میکنند.