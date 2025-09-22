به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز ۱۶ هزار و ۸۳۰ کلاس اولی، علم آموزی خود را در هزار و ۱۸۳ مدرسه استان آغاز کردند.

جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین در دبستان ایران بیرجند برگزار شد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها در فرایند آموزشی گفت: فرزندان شما، سرمایه‌های اصلی ایران اسلامی هستند و آموزش صحیح آنها مستلزم همکاری صمیمانه خانواده‌ها با مدرسه و معلمان است.

ابراهیمی افزود: همراهی اولیا و حمایت فعالانه آنها، زمینه‌ساز رشد و بالندگی دانش‌آموزان و تبدیل آنها به افتخارآفرینان آینده کشور خواهد بود.

جشن فرشتگان نیز برای اولین بار در دبستان حکمت بیرجند برگزار شد و دانش آموزان با نیاز‌های ویژه سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

هزار و ۴۰۰ دانش آموز با نیاز‌های ویژه در ۲۸ مدرسه خراسان جنوبی تحصیل می‌کنند.