رئیس سازمان انرژی اتمی؛

ملزم به رعایت قانون مجلس درباره همکاری با آژانس هستیم

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را پیش می‌برد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس، ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است.