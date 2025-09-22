رئیس سازمان انرژی اتمی؛
ملزم به رعایت قانون مجلس درباره همکاری با آژانس هستیم
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هستهای صلحآمیز خود را پیش میبرد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس، ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، محمد اسلامی ، رئیس سازمان انرژی اتمی که در صدر هیئتی برای دیدار و رایزنی با مقامات روسی و شرکت در برنامههای هفته انرژی اتمی روسیه به مسکو سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه شرمیتتوای مسکو گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هستهای صلحآمیز خود را پیش میبرد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس ، ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است.
وی درباره اقدامات سه کشور اروپایی در فعالکردن ساز و کار موسوم به ماشه گفت: متاسفانه آژانس تحت نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد و آژانس برای اعاده اعتبار و حیثیت خود باید کار حرفهای و قانونی خود را انجام دهد.
محمد اسلامی افزود: در خصوص اقدامات سه کسور اروپایی در فعالسازی ساز و کار ماشه نیز، سازمان انرژی اتمی منطبق بر قانون جدید مجلس شورای اسلامی عمل خواهد کرد و خود را ملزم به رعایت آن میداند.
محمد اسلامی با اشاره به سطح بالای همکاریهای ایران و روسیه در زمینه انرژی صلحآمیز هستهای گفت: امسال ایران در نمایشگاه هفته جهانی انرژی اتمی در مسکو، حضور پررنگی خواهد داشت و در جریان سفر به روسیه تفاهمنامه های مهمی با طرف روسی منعقد خواهد شد.
وی گفت: براساس برنامهریزی انجام شده، ساخت نیروگاه های جدید اتمی در اولویت قرار دارد و عملیات اجرایی چند نیروگاه در مرحله نهایی است.