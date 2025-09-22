کارشناس هواشناسی از استقرار هوای ابری و بارانی تا چهارشنبه و بارش ۱۸۲ میلیمتری در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای ابری و بارانی تا چهارشنبه ۲ مهر در استان ادامه دارد.

غلامپور افزود: سامانه بارشی که از دیروز یکشنبه ۳۰ شهریور از غرب استان مازندران آغاز شد همچنان ادامه دارد که در این مدت بیشترین میزان بارندگی از سنگ پشته رامسر به میزان ۱۸۲ میلیمتر، خشکه داران تنکابن ۱۵۲ میلیمتر و سرلیماک رامسر به میزان ۱۴۴ میلیمتر گزارش شد.

کارشناس هواشناسی مازندران تصریح کرد: امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، علاوه بر هوای خنک، بر میزان و گستردگی بارش‌ها افزوده شده هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط است.

به گفته غلامپور روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی در استان ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

وی تصریح کرد: روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهرماه وضعیت جوی استان پایدار و آسمان استان عمدتا" آفتابی می‌شود و دما افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه احتمنال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.

غلامپور افزود: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.