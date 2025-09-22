پخش زنده
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اعلام کرد : اردوی آمادهسازی تیم ملی کاراته بانوان جمهوری اسلامی ایران تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان کرمانشاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، این اردو به مدت ده روز با هدف ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای معتبر بینالمللی پیگیری خواهد شد.
ملیپوشان کاراته در این اردو تمرینات تخصصی خود را جهت حضور در لیگ جهانی مالزی، بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان و رقابتهای جهانی مصر دنبال میکنند.
هدایت تیم در این مرحله بر عهده پگاه زنگنه، سرمربی شایسته و پرافتخار کرمانشاهی و همچنین لاله صمدی، مربی تیم ملی است.
از نکات قابل توجه این اردو، حضور آتوسا گلشادنژاد، ملیپوش ارزنده کرمانشاهی و عضو ثابت تیم ملی در دسته ۶۱- کیلوگرم است که در سالهای اخیر موفق به کسب افتخارات متعدد برای کاراته ایران شده است.
🔹اعضای تیم ملی بانوان حاضر در اردو به شرح زیر معرفی شدند:
سارا بهمنیار (وزن ۵۰-)
معصومه محسنیان (وزن ۵۰-)
فاطمه سعادتی (وزن ۵۵-)
آتوسا گلشادنژاد (وزن ۶۱-)
مبینا حیدری (وزن ۶۸-)
حنانه صالحی (وزن ۶۸+)
هانا حسینپور (وزن ۶۸- امید)