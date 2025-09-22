به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سی و یکم شهریورماه سال ۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی پایگاه هوایی شهید محمد نوژه اولین پایگاهی بود که مورد حمله دشمن بعثی قرار گرفت اما با تلاش نیروها این پایگاه در کمترین زمان آماده شد و اولین عملیات بعنوان اولین پاسخ از این پایگاه شکل گرفت و منطقه کوت عراق مورد اصابت موشک های جنگنده های ایران قرار گرفت.

تیز پروازان پایگاه هوایی شهید محمد نوژه همواره نقش بسزایی در هشت سال دفاع مقدس داشتند

پایگاه نوژه از ساعت اولیه جنگ تحمیلی در بسیاری از عملیات ها حضور قدرتمند و موفقی داشت و با بیش از ۱۲هزار سورت پرواز برعلیه دشمن انجام داد که این پراوز ها برای بمباران و رهگیری و شناسایی بود.

از آنجایی که پایگاه نوژه نقش اساسی و برجسته در زمان جنگ تحمیلی داشت دشمن بعثی در تلاش بود که توان رزمی این پایگاه را از بین ببرد و بارها به این پایگاه حمله کرد و هواپیماهای این پایگاه را مورد حمله قرار داد که باعث شد این پایگاه ۱۰۰ شهید خلبان و پرسنل و خانواده پرسنل را تقدیم انقلاب کند.

امروز نیز پایگاه هوایی شهید محمد نوژه یکی از یگان های مهم آموزشی پروازی و فنی و نگهداری بشمار میرود و با اتکا به نیروهای آموزش دیده و تجهیزات بومی در امادگی کامل بسر میبرد.