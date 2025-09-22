آغاز دوره آموزش زبان فارسی در روسیه
دوره پاییزه آموزش زبان فارسی با همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در روسیه، در مرکز ایرانشناسی و زبان فارسی دانشگاه فدرال قازان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در این دوره که در دو سطح مبتدی و پیشرفته با تدریس زهرا فتحعلی برگزار میشود، دانشجویان رشتههای روابط بینالملل، شرقشناسی، زبانشناسی، تاریخ هنر از دانشگاه فدرال قازان و زبانآموزان آزاد شرکت دارند. دورهها بر اساس برنامه درسی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسیزبانان و با استفاده از کتابهای آموزشی «گام اول» و «مینا ۱ و ۲» پیش خواهد رفت.
در این دوره، دانش آموزان گروه مبتدی، زیر نظر استاد، بر اصول دستور زبان فارسی تسلط پیدا میکنند، خط فارسی را یاد میگیرند و به دایرۀ واژگان اولیه تسلط پیدا خواهند کرد. فارسیآموزان گروه پیشرفته با متون کار کرده و مهارتهای نوشتاری و اصطلاحات رایج در زبان محاوره را خواهند آموخت.