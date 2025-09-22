به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، واحدبین‌الملل، بیش از ۵۰ مستندساز اسرائیلی در نامه‌ای سرگشاده خواستار پایان جنگ در غزه شدند.

در این نامه‌ سرگشاده که به اشتراک گذاشته‌ شده، امضاکنندگان «شرم عمیق» و «درماندگی» خود را نسبت به اقدامات اسرائیل در غزه ابراز کرده و حمایت خود را از تحریم نهادهای فرهنگی اسرائیل توسط جامعه بین‌المللی فیلم اعلام کرده‌اند.

این نامه ۲۴ شهریورماه در سایت انجمن بین المللی مستند IDA منتشر شد. در بخشی از این نامه نوشته شده است: «ما، گروهی از مستندسازان در اسرائیل، در مواجهه با وحشت قتل عام، ویرانی، نسل کشی و گرسنگی که دولت اسرائیل به نام ما در غزه اعمال می‌کند، احساس شرم، درد، عذاب روزانه و درماندگی عمیقی داریم.

واقعیت‌ها خود گویای همه چیز هستند: حدود ۶۴۰۰۰ غیرنظامی در غزه، از جمله حدود ۲۰۰۰۰ نوزاد و کودک، کشته شده‌اند و بیش از صد هزار نفر زخمی شده‌اند. به این موارد باید هزاران فلسطینی بی‌گناه ربوده شده از غزه را که هنوز به عنوان مهره چانه‌زنی در اسارت اسرائیل هستند، و کشتار، تخریب و سوءاستفاده روزانه در کرانه باختری را اضافه کنیم.»

بیانیه مستندسازان در واکنش به تعهدی که بیش از ۳۰۰۰ نفر از متخصصان، کارگردانان و بازیگران بین‌المللی صنعت فیلم در اوایل سپتامبر امضا کردند، منتشر می‌شود. این تعهد، مؤسسات فرهنگی تحت حمایت مالی دولت اسرائیل را تا پایان حمله اسرائیل به غزه و اشغال سرزمین‌های فلسطینی تحریم می‌کند. این تحریم که اولین بار توسط گاردین گزارش شد، به طور خاص مؤسساتی را که از دولت اسرائیل بودجه دریافت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد و خواستار حفاظت از فعالان فرهنگی فلسطینی و آزادی بیان است.