پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: برای افزایش فناورانه تولید معادن ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد آقاجانلو در مراسم کلنگزنی طرح آزمایشی واحد فرآوری سنگآهنهای غیرمگنتی (مینیپلنت اس.ام.آر) و افتتاحیه تصفیهخانه پساب مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در البرز، با اشاره به حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تخصیص این اعتبار برای خرید تجهیزات، زیرساختهای ارزشمندی ایجاد شده که در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، اگرچه در برخی بخشها، ظرفیتهای قابل توجهی برای تولید ایجاد شده، اما به دلیل موانع مختلف، میزان تولید واقعی با ظرفیت اسمی فاصله دارد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر ضرورت توسعه فناوریهای نوین، ارتقای ظرفیت تولید و افزایش ارزش افزوده صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و افزود: استفاده از دانش و توان متخصصان دانشگاهی، بهویژه در حوزههای نوین مانند فولاد سبز، ضرورتی انکارناپذیر است، در همین راستا، قراردادهای مهمی به تصویب رسیده که بهزودی اجرایی خواهند شد.
آقاجانلو با تاکید بر حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده صادراتی و کاهش خامفروشی افزود:: صنعت معدن باید بیش از گذشته بر روشهای فنی متمرکز شود. این امر علاوه بر افزایش بهرهوری، به کاهش هزینهها در داخل کشور نیز کمک خواهد کرد.
وی در پایان با قدردانی از جامعه دانشگاهی و پژوهشگران کشور گفت: بخش مهمی از پیچیدگیهای امروز صنعت معدن، حاصل پیوند میان دانشگاه و صنعت است. این تعامل ارزشمند زمینه صادرات فناوری را نیز برای ایران فراهم کرده و باید بیش از گذشته تقویت شود.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: از سال گذشته آموزشهای تخصصی در حوزه ایمنی و کاهش حوادث معدنی آغاز شده و این روند در دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال میشود.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم در حاشیه مراسم کلنگزنی طرح "مینی پلنت اس.ام.آر" و افتتاحیه تصفیهخانه پساب مرکز تحقیقات فناوری مواد معدنی ایران گفت: با استفاده از توانمندیهای داخلی؛ طرح آزمایشی فرآوری سنگآهنهای غیرمگنتی (مینی پلنت اس ام آر)، امروز کلنگزنی شد که مرحله صنعتی آن در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
سمیه خلوصی افزود: این طرح آزمایشی ، باعث ارتقاء کیفیت و پایداری مواد اولیه صنعت فولاد کشور میشود.
وی در ادامه به توسعه فناوری فرآوری سنگآهن و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و افزود: میزان سرمایهگذاری این طرح بیش از ۶۰ میلیارد تومان تصویب و به همت ایمیدرو تامین اعتبار شده است تا توسعه معادن و صنایعمعدنی کشور با امنیت و کیفیت بالایی پیش رود.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، در سخنانی با اشاره به نقش این مرکز در توسعه فناوریهای بومی گفت: نخستین بار در کشور و حتی در منطقه خاورمیانه، فناوری بومی در حوزه فرآوری مواد معدنی در حال شکلگیری است که میتواند جایگاه صنعتی ایران را ارتقا دهد، این حرکت ملی نتیجه سرمایهگذاری و تلاشهای چندساله مرکز تحقیقات است.
پورکریمی، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی و فناوری افزود: مرکز تحقیقات طی یک دهه گذشته تمرکز خود را بر رفع ضعفهای فناورانه گذاشته و توانسته است با ایجاد ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی، فناوریهای بومی را توسعه دهد. یکی از نمونههای مهم این اقدامات، طرح های انجامشده در منطقه سنگان است که بیش از ۴۰ درصد تولید مواد معدنی کشور را در خود جای داده است.
وی گفت: کارخانههای مستقر در سنگان طی سالهای اخیر بخشی از مواد اولیه خود را ناچار بودند از مناطق جنوبی کشور تأمین کنند، اما با تحقیقات و پیشنهادهای ارائهشده از سوی مرکز، مسیر تازهای برای تأمین پایدار مواد اولیه ایجاد شده است.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، تاکید کرد: روند رشد نیروی کارشناسی و ارتقای آنها به سطح مدیریت در بدنه سازمان موجب شد تصمیمسازیها در مسیر درستی هدایت شود، همچنین با حمایت شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاریهای مناسب، طرح های بزرگی وارد مرحله اجرایی شده است.
مراسم کلنگزنی طرح آزمایشی واحد فرآوری سنگآهنهای غیرمگنتی (مینیپلنت اس.ام.آر) و همچنین افتتاحیه تصفیهخانه پساب مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با حضور، محمد آقاجانلو رئیس هیأت عامل ایمیدرو، وجیهالله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزار شد.