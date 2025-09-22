اهداء ۵۰۰ بسته نوشت افزاربه دانش آموزان زندانیان بی بضاعت در کهگیلویه وبویراحمد
در آستانه بازگشایی مدارس، به کمک خیرین ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان زندانیان بی بضاعت در استان اعطاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل زندان های استان افزود: اقدام اهدای بسته های نوشت افزار به فرزندان زندانیان کاری نوع دوستانه ،فرهنگی و ارزشمند بوده که می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت روحیه دانش آموزان مؤثر باشد.
وی اظهار داشت: از آنجائیکه خانواده زندانی در بزه زندانی تقصیری نداشته لذا اینگونه خانواده ها در چتر حمایتی انجمن های حمایت زندانیان قرار گرفته و ضمن حمایتهای معنوی مشکلات و مطالبات آنان بررسی و در حد توان بسته های معیشتی ، رهن و اجاره بهاء منزل، لوازم ضروری زندگی و ... به آنان اهداء می شود.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی استان افزود: با همکاری و همراهی دادستان های مرکز استان، دهدشت و گچساران و زحمات انجمن های حمایت این شهرستان ها ۵۰۰ بسته نوشت افزار شامل کیف و لوازالتحریر به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به دانش آموزان بی بضاعت زندانیان اهداء گردید.