در آستانه بازگشایی مدارس، به کمک خیرین ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان زندانیان بی بضاعت در استان اعطاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل زندان های استان افزود: اقدام اهدای بسته های نوشت افزار به فرزندان زندانیان کاری نوع دوستانه ،فرهنگی و ارزشمند بوده که می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت روحیه دانش آموزان مؤثر باشد.

وی اظهار داشت: از آنجائیکه خانواده زندانی در بزه زندانی تقصیری نداشته لذا اینگونه خانواده ها در چتر حمایتی انجمن های حمایت زندانیان قرار گرفته و ضمن حمایتهای معنوی مشکلات و مطالبات آنان بررسی و در حد توان بسته های معیشتی ، رهن و اجاره بهاء منزل، لوازم ضروری زندگی و ... به آنان اهداء می شود.