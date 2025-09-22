با شعار «ما فاتحان قلهایم»
آغاز اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی
اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم»، با همکاری نهادهای مختلف ازجمله سپاه و بسیج در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، دبیر کل کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی در نشست خبری، با اشاره به تقارن برگزاری این کنگره با هفته دفاع مقدس، گفت: کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی با شعار «ز کوی رضا پر گشودیم»، برگزار میشود که اشاره به نقش ویژه رزمندگان استان و ارتباط معنوی آنها با حرم مطهر امام رضا (ع) دارد.
سردار سید هاشم غیاثی افزود: این کنگره با هدف بزرگداشت شهدای استان و مشارکت فعال هفت میلیون نفر از مردم خراسان طراحی شده است و اجلاسیههای متعددی در چند روز برگزاری این کنگره، در شهرستانهای استان برگزار میشود.
او برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس را دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، معرفی کتاب و برگزاری یادوارههای شهدا در شهرستانها، نمایشگاههای اقتصاد مقاومتی و نمایشگاههای تخصصی بازسازی عملیاتهای دفاع مقدس، برشمرد.
این مسئول همچنین با اعلام تدوین ۴۰ طرح پژوهشی و علمی پیرامون نقش استان خراسان در دفاع مقدس، افزود: این طرحها به عنوان دانشنامه، شناسنامه و اطلس دفاع مقدس در اختیار مردم و نسلهای آینده قرار خواهد گرفت.
دبیر کل کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی تاکید کرد: افتخار میکنیم که استان خراسان رضوی با شش کنگره ملی، پیشرو در بزرگداشت شهدای خود است و این فعالیتها باعث تداوم روحیه مقاومت و ایثار در جامعه خواهد شد.