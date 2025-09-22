پخش زنده
امروز: -
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت برنامه دارد در بلند مدت با تغییر گونهها و تغییر ارقام مقاوم امنیت غذایی و توسعه پایدار و تولید غذا را در شهرستانها برقرار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد مهدی برومند در جلسه شورای اداری اسفراین گفت: هدف از سفر به این شهرستان دیدار با کشاورزان و بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی و نشست با فرمانداران شهرستانهای اسفراین و بام و صفی آباد و بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و جمعبندی آنها جهت ارائه به وزیر محترم جهاد کشاورزی میباشد.
وی گفت: با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی و کاهش بارندگیها امسال سال سختی را سپری کردیم که بخش باغبانی در این خشکسالی نسبت به سایر بخشها آسیب بیشتری را دیدهاند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در برنامه وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر برنامه تحقیقاتی و دانش بنیانی که داریم در بلند مدت ما با تغییر گونهها و تغییر ارقام مقاوم بتوانیم امنیت غذایی و توسعه پایدار و تولید غذا را در این شهرستانها که یکی از قطبهای باغبانی است گامهای خوبی برداریم.
وی گفت: تلاش خواهیم کرد جهت تقویت آسیب دیدگان بخش کشاورزی و بهره بردارانی که به نحوی با دریافت تسهیلات بانکی مشکلاتی برای آنها ایجاد شده بتوانیم یک بسته حمایتی خوبی را در جهت حمایت از کشاورزان مخصوصاً باغداران داشته باشیم.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در جلسهای که با حضور وزیر جهادکشاورزی و کمیسیونهای کشاورزی، تولید ملی و برنامه و بودجه داشتیم بر اساس ماده ۳ تلاش میکنیم تا بخش از آسیبهای که بدلیل خشکسالی و سایر موارد از جمله ناترازیهای انرژی به این حوزه وارد شده را جبران کنیم.