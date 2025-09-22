به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، مديرکل زندان‌هاي استان کرمانشاه،گفت : انجمن حمايت از زندانيان استان، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، ۶۰۰ بسته مهر تحصيلي شامل کيف، کفش، لوازم تحرير به ارزش ۱۷ميليون ريال به همراه بسته‌ معيشتي، با همت خيرين نيکوکار و اعضاي اين انجمن، بين دانش‌آموزان تحت پوشش توزيع شد.

حضور مجتبي محمدي، افزود: اداره کل زندان‌هاي استان کرمانشاه و انجمن حمايت از زندانيان، با همراهي خيرين، در حوزه‌هاي معيشت، درمان، تحصيل و ساير موارد، همواره در کنار خانواده‌هاي نيازمند خواهند بود.