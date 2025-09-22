پخش زنده
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۳ گفت: عملیات مرحله دوم مرمت و احیای قنات تاریخی سلیمانیه با هدف جمعآوری آبهای سطحی و تأمین منابع آبی پایدار برای فضای سبز منطقه ۱۳ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مجتبی فتحی با اشاره به اهمیت قنوات بهعنوان میراثی ماندگار گفت: مرحله دوم این طرح از خیابان پیروزی به عمق ۴۰ متر ادامه دارد و تا پایان سال جاری تکمیل میشود.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، علاوه بر لایروبی قنوات، ۸ حلقه چاه جذبی برای هدایت آبهای سطحی و کاهش آبگرفتگی معابر حفر شده است.
فتحی تصریح کرد: احیا و نگهداری قنوات علاوه بر بهرهوری از منابع آبی، میتواند در جذب گردشگر نیز موثر باشد ومدیریت شهری منطقه ۱۳ حفظ این میراث ارزشمند را در اولویت قرار داده است.