به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: پنج هنرمند اهل خطه مرزی تایباد در بخش موسیقی نواحی و شاخه شرق و جنوب هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توانستند در رشته‌ های مختلف حائز رتبه‌ های برتر شوند.

جابر آفریدون افزود: مقام اول رشته دوتار در رده سنی «ب» به سجاد حسینی، مقام دوم این رشته و رده سنی نیز به محمد اکسیر، مقام اول رشته دوتار در رده سنی «ج» به علیرضا رجب‌ زاده، مقام دوم رشته آواز و دوتار در رده سنی الف به محمدرضا علی‌ پور و مقام سوم رشته دایره در رده سنی «الف» به امیرمحمد محمدی رسید و با اهدای تندیس، لوح سپاس و جایزه نقدی تجلیل شدند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۲ هنرمند از این شهرستان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش موسیقی نواحی و شاخه جنوب و شرق خراسان شرکت کرده بودند و در رشته‌ های دوتار، دوتار و آواز و دایره بر روی صحنه به اجرا پرداختند.

آفریدون بیان کرد: چنین رویدادهایی همچون جشنواره ملی موسیقی جوان یا جشنواره موسیقی فجر در واقع چراغ موسیقی مقامی را روشن نگه داشته‌ اند و نقش بسیاری در شکوفایی استعدادهای هنری و کیفیت‌ بخشی به خلق آثار موسیقیایی دارد.

وی اضافه کرد: هم‌ اکنون ۲۰۰ هنرمند فعال زن و مرد در تایباد در حوزه دوتارنوازی شناسایی شده‌ اند و این شهرستان یکی از مهدهای موسیقی مقامی در کشور به شمار می‌ آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد با بیان اینکه موسیقی محلی و به‌ ویژه دوتار بخش جدایی‌ ناپذیر از زندگی مردم این دیار است، گفت: تایباد هنرمندان بسیاری را همچون مرحوم استاد نظرمحمد سلیمانی پرورش داده است که صاحب سبک بوده‌ اند و امروزه نیز خانواده‌ ها توجه خاصی به یادگیری موسیقی توسط فرزندان خود دارند.

آفریدون خاطرنشان کرد: هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیش از هزار و ۶۰۰ هنرمند و ۸۸ داور در بخش‌ های موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک غربی و آهنگ سازی توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار رودکی تهران برگزار شد.