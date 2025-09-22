پخش زنده
شبکه مستند سیما به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی، مجموعهای متنوع از مستندها و میان برنامهها را با محوریت مسائل تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تولید و پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه مستند سیما با تولید و پخش مجموعهای از مستندها و میان برنامههای متنوع، به بررسی موضوعات تربیتی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با مدارس و آموزش و پرورش میپردازد.
از جمله این برنامهها میتوان به مستند تولید جدید شبکه با نام «پشتیبان» اشاره کرد که سهشنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۱، روایتگر ارتباط مربیان و معلمان پرورشی با دانشآموزان از سالهای گذشته تاکنون است.
همچنین، مجموعه میان برنامه «دوربین مستند» که با هدف به تصویر کشیدن مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران تولید شده، در فواصل کنداکتور پخش میشود و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به حال و هوای مدارس و شهرها میپردازد.
«سیمرغ» مستند جدید دیگری است که در جدول پخش شبکه جانمایی شده است و در فواصل برنامهها پخش میشود. این مستند روایت روزهای مدرسه در میان آرشیوهای جذاب و تصاویر قدیمی کمتر دیده شده است.
مستند «یک قایق روی دریا» که داستان معلم جوان روستای چشمه قاسم در شهرستان کوهرنگ را روایت میکند، دوشنبه ۳۱ شهریور، ساعت ۱۸:۳۰ پخش میشود.
«اول مهر» مستندی دلپذیر درباره مدرسه رفتن پیرمردان روستایی است. این مستند سهشنبه ۱ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن میرود.
مستند «باغبان» که زندگی استاد عبدالحسین مشهور، معلم و باغبانی که عمر خود را صرف تعلیم و تربیت روایت کرده است، چهارشنبه ۲ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ پخش میشود.
مستند «پریزاد» به معرفی معصومه السادات حسینی، مشاور تحصیلی ساکن نیشابور میپردازد که به کودکان روستایی خدمت میکند. این مستند پنجشنبه ۳ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن میرود.
علاوه بر این مستندها، شبکه مستند برنامههای کوتاه، کلیپ، سرود و برش مستندهای متنوع را در فواصل مختلف پخش خواهد کرد تا فضایی متنوع و جذاب برای مخاطبان فراهم آورد.