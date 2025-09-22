به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جانشین سپاه ولی عصر خوزستان در این مراسم گفت: امروز در آغاز سالگرد هفته دفاع مقدس پیشکسوتان و جانبازان دور هم جمع شده‌اند تا این روز را جشن بگیرند و من این روز را به خانواده‌های این عزیزان و مردم ایران تبریک عرض می‌کنم.

سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی افزود: در دوران دفاع مقدس امام راحل به مردم ایران ندا داد که از میهن خود دفاع کنند و این عزیزان بودند که در میدان حضور پیدا کرده و از کیان اسلامی دفاع کردند و ندای امام خود را لبیک گفتند و پا در رکاب امام خود حاضر شدند و سرزمین مان را از دست دشمنان خارج کردند و ما به این عزیزان افتخار می‌کنیم.

در این مراسم به برخی پیشکسوتان دفاع مقدس هدایایی اهدا شد.