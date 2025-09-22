پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: روزی در مرکز ملی فوتبال یک چمن استاندارد نداشتیم، اما امروز با کمک شهرداری چهار زمین استاندارد در این مرکز داریم.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم افتتاح پروژههای جدید عمرانی در مرکز ملی فوتبال، اظهار داشت: در ابتدا هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می کنم و به شهردار تهران خیر مقدم میگویم. یک تعبیر ویژه دارم که او ماشین انقلاب را هر جا باشد هل میدهد و کاری ندارد این ماشین کجا باشد.
وی افزود: همه کارها در حوزه مدیریت ایشان به نفع نظام و انقلاب است. نمونهاش هم همین کمپ تیم ملی است. فوتبال با هیچ پدیده اجتماعی قابل قیاس نیست و طبق پیشبینی ها، بیش از ۶ میلیارد نفر جام جهانی را میبینند. فوتبالیها دنیا را با کشورهای حاضر و غایب در جام جهانی تقسیم میکنند و کشور ما هم در این جام حضور دارد.
تاج گفت: بیشترین هزینه در فوتبال آسیا را عربستان میدهد، اما برخلاف ما که با مربی داخلی به این رقابت صعود کردیم؛ حتی صعود نکرده است. روزی در همین کمپ یک چمن استاندارد نداشتیم و کیروش تمرینات را در پژوهشگاه نفت برگزار میکرد، اما امروز با کمک شهرداری چهار زمین استاندارد در این مرکز داریم. رختکن، هم با کمک شهرداری افتتاح شد که برای کشور است.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: بیست میلیون نفر هر هفته بازیها را از تلویزیون میبینند و نزدیک یک میلیون نفر هم به ورزشگاه میآیند. هر چند حواشی هم هست. شهرداری، هم به پروژههای جدید کمک کرده است هم در زمینه رختکن و زمینها و نورها، برخی اتاقهای VAR را هم با کمک شهرداری میسازیم، زمین ساحلی هم که جزو افتخارات آسیا خواهد شد با کمک شهرداری ساخته میشود.
وی گفت: مجموعه آکادمی ما بسیار خوب است و بار دیگر از زاکانی تشکر میکنم که اولویت بندی را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی روی فوتبال گذاشته است. هر چند شاید نسبت به سایر بخشهای شهرداری بودجه کمتری داشته باشد. از معاونان شهرداری و خود شهردار به دلیل این حجم توجه به ورزش در سطح شهر تشکر میکنم و شهرداری در این حوزه به خوبی کار میکند. امروز ایجاد یک ورزشگاه مناسب یا زمین فوتبال مانند تخریب یک زندان است و خوشبختانه شهرداری به این موضوع توجه ویژهای دارد.