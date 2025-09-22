برگزاری مراسم جشن شکوفه‌ های کلابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در مراسم جشن شکوفه‌ ها گفت: امسال ۸۳۰ دانش آموز کلاس اولی در مدارس ابتدایی شهرستان فیروزه مشغول به تحصیل شدند.

جعفر گرمابی افزود: تمهیدات لازم برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس در ۳ شهر فیروزه، همت آباد و گرماب و روستا‌های سطح شهرستان در مهرماه امسال انجام شده است.

او گفت: مقدمات تعلیم و تربیت دانش آموزان شهرستان فیروزه در سال تحصیلی جدید با حضور ۹۲۷ معلم در ۱۲۰ آموزشگاه سطح شهرستان برای حدود ۸ هزار و ۶۰۰ دانش آموز فراهم شده است.

مراسم جشن شکوفه ها در کدکن

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، ۳۰۰ نوآموز کلاس اولی در منطقه کدکن پا به عرصه تحصیل گذاشتند و آغاز تحصیل خود را جشن گرفتند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن گفت: نزدیک به ۲۰۰۰ دانش آموز سال تحصیلی خود را همزمان با سراسر کشور در منطقه کدکن آغاز می‌ کنند که از این تعداد، ۳۰۰ دانش آموز کلاس اولی برای نخستین بار پا به عرصه تحصیل می‌گذارند.

محمد تقی برهانی ادامه داد: همچنین ۳۴۰ همکار فرهنگی در سال تحصیلی پیش رو به امر تعلیم و تربیت در منطقه کدکن مشغول می‌شوند

وی به ویژه برنامه‌ های شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: «جشن شکوفه‌ ها، غنچه‌ ها و جوانه‌ ها در روز‌های ۳۱ شهریور و ۱ مهر برگزار می‌ شود و زنگ مهر و ایثار همزمان با سراسر کشور در اول مهرماه به صدا درمی‌ آید.

برهانی در تشریح جزئیات «پروژه مهر» به چهار طرح مهم عمرانی در دست اجرا اشاره کرد که در راستای «نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی» و نوسازی فضا‌های آموزشی انجام شده است. این طرح ها شامل ساخت دبستان ۶ کلاسه شهید حسینیان، مقاوم سازی و توسعه دبیرستان شبانه‌ روزی حضرت فاطمه (س)، احداث سالن ورزشی در روستای تلخ‌ بخش و آغاز مقدمات اجرایی دبیرستان حافظ اسفیز است.

وی با اعلام اینکه کتب درسی بین مدارس توزیع شده است، گفت: با تخصیص اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال نسبت به تأمین و به‌ روزرسانی تجهیزات آموزشی و کمک‌ آموزشی در سراسر منطقه اقدام خواهد شد.