معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر مستکبران، گفت: امروز کشورمان نه‌تنها در برابر دشمنان ایستاده، بلکه بینی آنها را به خاک مالیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح، در همایش «موج حقیقت» که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای رسانه، از پیشکسوتان دفاع مقدس، تقدیر کرد.

سردار شکارچی در بخشی از سخنان خود به بیان خاطره‌ای از شهید «غلامعلی غلامی» پرداخت و اظهار داشت: این شهید بزرگوار در سال ۶۳ بر اثر انفجار مین، پای خود را از زیر زانو از دست داد؛ اما با وجود شرایط دشوار جسمانی، اصرار داشت که در جبهه بماند و حتی با پای مصنوعی، به خط مقدم بازگشت.

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: در سال ۶۵ در منطقه شلمچه، زمانی که بالگرد‌های دشمن، رزمندگان را آزار می‌دادند، شهید غلامی با وجود توصیه‌های ما برای دوری از خط مقدم، با لبخند برای مقابله با بالگرد‌ها رفت و در همان روز به شهادت رسید.

وی یادآور شد: روزی که برای مصاحبه درباره شهید علی نجفی به صداوسیما دعوت شده بودم، به جای آن، خاطره‌ای از شهید غلامی گفتم. ناگهان فردی که پشت دوربین بود، دوربین را رها کرد و گفت این اولین بار است که خاطره پدرم را از زبان کسی که شاهد شهادتش بود، می‌شنوم.

سردار شکارچی اضافه کرد: آن جوان، فرزند شهید غلامی بود که در جریان عملیات کربلای ۵ به دنیا آمده بود. پدرش در آخرین تماس با همسرش گفته بود که نمی‌تواند به عقب بازگردد؛ زیرا تکلیفش حضور در جبهه است. او ۱۱ روز پس از تولد فرزندش، به شهادت رسید.

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار داشت: هزینه‌های سنگینی برای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر مستکبران پرداخت شده است و امروز کشورمان نه‌تنها در برابر دشمنان ایستاده، بلکه بینی آن‌ها را به خاک مالیده است.

وی در ادامه سخنان خود در همایش «موج حقیقت» به نقش کلیدی صداوسیما و به‌ویژه رادیو در پیروزی‌های دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: رادیو از سنگر‌های رزمندگان تا اقصی‌نقاط کشور، لحظه به لحظه همراه رزمندگان بود و حقیقت را منتشر کرد.

سردار شکارچی خطاب به نسل‌های جدید که دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، گفت: رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، موج‌آفرین در مدار حقیقت و موج‌شکن در برابر امواج دشمن بوده و هستند.