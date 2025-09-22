پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد ساعات کاری ادارات، بانکها و مدارس استان در مهرماه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شاه حسینی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساعات کاری ادارات استان یزد در نیمه دوم مهرماه از ۷ تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود. همچنین تمامی ادارات در روزهای پنجشنبه دایر هستند.
وی ادامه داد: بانکهای استان نیز از ساعت ۷:۳۰ فعالیت خود را آغاز میکنند. در حوزه آموزش، مدارس طبق بخشنامه آموزشوپرورش فعالیت خواهند داشت و درنهایت از ۷:۴۵ صبح دایر خواهند بود.
گفتنی است در ده روز نخست مهر و همزمان با بازگشایی مدارس، ساعت فعالیت ادارات از ۸:۱۵ تا ۱۴:۱۵ تعیین شده است.