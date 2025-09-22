به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یونیسف حمله‌ای را که منجر به شهادت سه کودک از یک خانواده در جنوب لبنان شد، به‌شدت محکوم و آن را نکوهش کرد.

این سازمان بین المللی در بیانیه خود، بدون اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی، تأکید کرد هدف قرار دادن کودکان «غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» است و «هیچ کودکی نباید جان خود را به عنوان بهای یک درگیری از دست بدهد».

یونیسف همچنین بر «ضرورت توقف فوری خصومت‌ها برای تضمین حفاظت از همه کودکان» تأکید کرد.

روز شنبه، در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر بنت جبیل در جنوب لبنان، پنج نفر به شهادت رسیدند که در میان آنان پدر یک خانواده و سه فرزند خردسالش وجود داشتند.

این حملات در حالی ادامه دارد که رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بسی که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام شد، ادامه می‌دهد.