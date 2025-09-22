به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، جشن شکوفه‌ های رضوی صبح امروز با حضور دانش‌ آموزان پایه اول ابتدایی در حرم مطهر امام رضا (ع) برپا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این مراسم گفت: بیش از ۱۱۹ هزار دانش‌ آموز پایه اولی در ۱۲ هزار مدرسه امروز در سراسر استان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

مصطفی اسدی افزود: حرم مطهر رضوی امروز میزبان دانش‌ آموزان، خانواده‌ ها و مربیانی بود که با هدف پیوند دادن نخستین روز مدرسه به فرهنگ رضوی گردهم آمدند؛ نوآموزان در این آیین با برنامه‌ هایی چون قرائت قرآن، سرودهای شاد و دریافت هدایا، نخستین درس‌ های خود را در سایه الطاف امام رضا (ع) آغاز کردند.

این آیین که هر ساله در آغاز سال تحصیلی برگزار می‌ شود، بخشی از برنامه‌ های فرهنگی و آموزشی استان برای تقویت هویت دینی و روحیه تحصیل در میان دانش‌ آموزان است.