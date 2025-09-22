آیین به استقبال مهر با هدف هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در آغاز سال تحصیلی جدید و خدمت رسانی به دانش آموزان و شهروندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ابوالفضل ساروقیان، شهردار کاشان در این مراسم از آمادگی ۱۰۰۰ هزار دستگاه خودرو ناوگان حمل و نقل عمومی در اغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و. گفت: نقاشی دیواری بیش از ۳۵ مدرسه و کاشت ۵۰۰ هزار اصله درخت و گل در مدارس و سطح شهر از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در آغاز سال تحصیلی است.

همچنین در این مراسم مرکز پایش تصویری حمل و نقل مسافر شهرستان کاشان افتتاح شد.

سعید آستانه، رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کاشان گفت: این پایش تصویری شامل ۵۰ درصد اتوبوس‌های شهری و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.