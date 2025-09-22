پخش زنده
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تداوم برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی به مرگ آبخوانها و نابودی دشتهای حاصلخیز استان کرمانشاه میانجامد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد؛ اظهار کرد: بحران آب و پدیده فرونشست تبدیل به یک دغدغه جدی در سطح کشور شده و برخی کلانشهرهای بزرگ کشور را با مشکل جدی تامین آب شرب روبهرو هستند.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی زیر زمینی استان کرمانشاه عنوان کرد: براساس آمار رسمی منتشر شده از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون منابع آبی زیرزمینی در حال کاهش بوده و خشکسالیهای دو دهه اخیر این روند کاهشی را تشدید کرده و باعث افت چشمگیر سطح آب زیرزمینی شده است.
نجفی با تاکید بر اینکه برداشتهای بیرویه از منابع آبی، بیشترین آسیب را به کشاورزان میزند گفت: با مرگ آبخوانها، دشتهای حاصلخیز هم به تدریج نابود میشوند و این وضعیت بیش از هر چیز به اقتصاد و معیشت کشاورزان آسیب جدی میزند.
وی عنوان کرد: بسیاری از کشاورزان با احساس مسئولیت در چهارچوب الگوی کشت به کاشت محصول میپردازند ولی تعدادی هم به خاطر سود بیشتر به کشت محصولات آب بر اقدام میکنند که این رویه نوعی ظلم آشکار در حق کشاورزان دغدغهمند، منابع ملی و نسل آینده است و باید با جدیت با آن برخورد کرد.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با تاکید بر اصلاح روشهای سنتی آبیاری گفت: در روشهای سنتی مانند قطره بارانی۶۰ تا ۷۰ درصد آب تبخیر میشود و براین اساس باید از روشهای جدید آبیاری و زیر سطحی باید استفاده شود.
وی بر مسدود کردن چاههای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: چاههای غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحرانی شدن وضعیت دشتهای استان و فرونشست زمین است و باید روند مسدود شدن آنها بدون تبعیض و با شتاب بیشتر انجام شود.
نجفی تاکید کرد: از برخی چاههای مجاز نیز بسیار بیش از حد مجاز بهره برداری میشود و گاهی آب فروشی میکنند که باید با نصب کنتورهای هوشمند جلوی تخلفات گرفته شود.
وی ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و مشارکت مردمی را گام مهمی دانست و گفت: با ترویج فرهنگ بهینه مصرف میتوان به حفظ منابع آبی باقی مانده کمک کرد و امکان زیست برای نسل آینده را فراهم کرد.
در این نشست آب منطقهای گزارشی از وضعیت منابع آبی، روند برخورد با چاههای غیر مجاز، نصب کنتورهای هوشمند و دیگر برنامههای مرتبط با سازگاری با کم آبی در شهرستان هرسین با حضور فرماندار شهرستان ارایه شد.