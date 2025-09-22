پاسداشت زبان فارسی باید از خانواده و مدرسه آغاز شود
یک استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: پاسداشت زبان فارسی باید از نخستین سالهای زندگی کودکان آغاز شود، خانوادهها و نظام آموزشی در قبال آن مسئولیت جدی دارند.
ژاله آموزگار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با اشاره به جایگاه زبان فارسی در میان زبانهای زنده جهان اظهار کرد: زبان فارسی تنها یک ابزار ارتباطی نیست، رسانهای کامل و گنجینهای از تاریخ، فرهنگ و اندیشه ایرانی است؛ اگر ما نتوانیم این زبان را بهدرستی به نسلهای آینده منتقل کنیم، بخشی از هویت ملی و فرهنگیمان را از دست خواهیم داد.
این استاد ادبیات با اشاره به آموزش و توجه به زبان فارسی که باید از کودکستان و دبستان آغاز شود، گفت: مدارس موظفاند در کنار آموزش علوم پایه همچون ریاضی، فیزیک و شیمی، به تقویت ادبیات فارسی، انشا و دیکته اهمیت ویژهای بدهند و از همان آغاز تحصیل بیاموزند که چگونه درست بخوانند، بنویسند و سخن بگویند.
آموزگار با بیان اینکه نقش خانواده در این زمینه انکارناپذیر است، تصریح کرد: خانوادهها باید کتابهای ارزشمند و متناسب با سن فرزندانشان را در اختیار آنان قرار دهند. اگر تنها به فرستادن بچهها به کلاسهای زبان خارجی بسنده کنیم و از فارسی غفلت بورزیم، خسارت بزرگی به هویت زبانی خود وارد خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: یادگیری زبانهای دیگر بسیار خوب و ضروری است، اما این امر نباید جایگزین آموزش عمیق و درست زبان فارسی شود.
آموزگار تأکید کرد: فارسی یکی از زبانهای مطرح جهان است و ظرفیتهای گستردهای در خود دارد. این زبان در طول قرنها توانسته میراث ادبی و فکری بزرگی را حفظ کند و همچنان باید بهعنوان سرمایهای فرهنگی و رسانهای کامل مورد توجه قرار گیرد.
استاد ادبیات و زبان فارسی گفت:: اگر به درستی به آن پرداخته شود، میتواند نهتنها در داخل کشور، در سطح بینالمللی نیز نقشآفرین باشد.
آموزگار در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه همه ماست که با تلاش مشترک، چه در خانه و چه در مدرسه، زمینه را برای پاسداری از زبان فارسی فراهم کنیم تا نسلهای آینده بتوانند با افتخار از این میراث گرانبها بهرهمند شوند.