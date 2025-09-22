پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت برای شرایط خاص برنامه دارد و حکمرانی در شرایط خاص تدوین شده است، گفت: ما داوطلب جنگ و بازگشت تحریمها نیستیم و در صورت اجرای مکانیزم ماشه پیشبینیهای اقتصادی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، اظهار کرد: ملت و دولتهای ما در مقابل تحریمهای ظالمانه غرب عملکرد خوبی داشتند. البته ما داوطلب بازگشت تحریمها نیستیم و امیدواریم کشورهای اروپایی حداقل تعقلی به کار بسته و از تجربه مقابله با نظام و مردم ما درس بگیرند.
معاون اول رئیسجمهور خاطر نشان کرد: آلمان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، تامینکننده سلاح صدام بود و انگلیس و فرانسه هم در تجهیز دشمن ایران نقش داشتند، اما آنها چه دستاوردی کسب کردند؟ آنها هشت سال از رژیم صدام حمایت کرده و نتیجه آن را هم مشاهده کردند. آنها اکنون نمیخواهند از این تجربه استفاده کرده و از راهی که هیچ نفعی برای آنها ندارد بازگردند.
وی تاکید کرد: نظام، دولت و مردم در برابر برنامه سه کشور اروپایی برای بازگشت تحریمهای شورای امنیت آمادگی کامل را دارند. دولت چهاردهم از ابتدای شروع به فعالیت خود برای شرایط خاص برنامههایی تدوین کرده بود البته مبنای ما این است که کشور باید در شرایط عادی اداره شود، اما در کنار این شرایط عادی ما برای شرایط خاص به ویژه در زمینه اقتصادی هم برنامه داریم که در قالب این برنامهها بستههای معیشتی و خاص دیده شده است. همچنین ساز و کارهای مدیریتی و حکمرانی در شرایط خاص تدوین شده که نمونه آن را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کردیم.
آقای عارف افزود: ما آمادگی هرگونه مقابله با رفتار ظالمانه علیه مردم و کشورمان را داریم. ما جنگ طلب نیستیم، اما کوچکترین حرکت دشمن با پاسخ محکم و قاطع ما روبهرو خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بسیج رسانههای غربی برای از بین بردن انسجام ملی در ایران گفت: این رسانهها تلاش میکنند که رمز موفقیت ما یعنی به حضور مردم و انسجام ملی آسیب بزنند، اما مردم ثابت کردهاند که به انقلاب اسلامی و کشور خود علاقه داشته و انسجام ملی خود را حفظ میکنند. ماهم در مقابل وظیفه داریم که افکار عمومی را با بیان صادقانه و عملکرد خودمان مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: ما امروز به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، زیرا انسجام پایه هر دستاورد و موفقیت در مقابل دشمن است. باید با پرهیز از بیان مسائل غیرضرور که انسجام ملی را تضعیف کند، تلاش کنیم تا آرامش جامعه به هم نخورد. مردم این توقع را از مسئولان دارند. ما هم باید به ارتقای انسجام، وحدت ملی و آرامش جامعه کمک کنیم. ما باید بیش از گذشته به فکر مردم باشیم، زیرا مردم مشکلات اقتصادی دارند.
آقای عارف با بیان اینکه تحریمها بیاثر نبوده است، خاطر نشان کرد: دشمن، کشورمان را تحریم کرد تا ما را به مذاکره ذلیلانه و برای تسلیم وادار کند ولی وقتی مشاهده کردند که موضع ایران در مذاکرات مقتدرانه است، جنگ را وسط مذاکره تحمیل کردند. شناخت ما هم از تمدن و کشورهای غربی هم جز این نیست.
وی ادامه داد: ما داوطلب جنگ و تحریم نیستیم، اما به پشتوانه مردمی صحبت میکنیم که همواره حضورشان موجب حل مشکلات میشود. کدام تحریم شورای امنیت خشنتر و ظالمتر از تحریمهای آمریکا بوده است؟ بدترین تحریمها از سوی آمریکا انجام شده ولی ما مسیر خود را محکم ادامه داده و میدهیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تجربه جدید شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این شورا با فعالیت منظم و مشارکت همه دستگاههای اجرایی، مکمل فعالیتهای دولت شد و در این زمینه تجربه موفقی بدست آوردیم. از این پس هم باید نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به صورت جدی دنبال شود. البته اصلاحاتی هم در این برنامه لازم است که باید با مکانیزمی این اصلاحات اعمال شود. مهمترین مسئله هم تامین منابع مالی برای اجرای احکام برنامه هفتم است و باید منابع این احکام روشن شود.
آقای عارف همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید و قهرمانی کشتی گیران کشورمان در مسابقات جهانی گفت: ورزشکاران ما برجستهترین مدالهای اخلاقی را در این مسابقات دریافت کردند و قبل از قهرمانی، پهلوانی آنان درخشید. این ورزشکاران در مقابل برخی اقدامات غیراخلاقی رقبای خود عکسالعمل نشان ندادند که باید این رویکرد پهلوانی آنها به همه صحنههای ورزشی کشورمان تسری یابد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: راهبرد دولت حمایت از همه رشتههای ورزشی است و دولت در این زمینه گزینشی عمل نمیکند ولی کشتی ورزش ملی ما بوده و باید به جایگاه ورزشهایی از قبیل کشتی و ورزش زورخانهای توجه کافی داشته باشیم تا این ورزشها در صحنه جهانی بهتر بدرخشد.
آقای عارف همچنین در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر ضرورت توجه به اولویتهای دولت و شخص رئیس جمهور در این لایحه از جمله معیشت مردم، اصلاحات ساختاری، کاهش موازیکاریها، بودجه متوازن، پررنگتر شدن بخش خصوصی، حاکمیت فناوریهای پیشرفته و ارتقاء بهرهوری تأکید کرد.
در این جلسه همچنین در خصوص تعیین خط و مشی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأیید اعضاء شورای اقتصاد قرار گرفت که برای تصویب نهایی در هیئت وزیران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
توسعه و بهرهبرداری میادین پازن و گردان از دیگر مصوبه شورای اقتصاد بود.