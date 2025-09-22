وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست شورای راهبردی وزارت میراث گفت: سالانه ۱۶۰ میلیون گردشگر از چین به کشور‌های دیگر سفر می‌کنند باید سهم خود را از این بازار بگیریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی امیری تاکید کرد: هدف گذاری ما این است که چین را شریک اول گردشگری خود کنیم، وزیر امور خارجه کشورمان این موضوع را دنبال می‌کند. تصور می‌کنم در یک سال آینده مناسبات جدیدی بین دو کشور در حوزه گردشگری ایجاد شود.

صالحی امیری افزود: نیازمند جذب گردشگر خارجی هستیم تا بتوانیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دراین حوزه را حفظ کنیم و ۲۲ هزار مرکز اقامتی، ۶ هزار آژانس مسافرتی، ۱۵ هزار راهنمای گردشگری و سه هزار بوم‌گردی را فعال نگه داریم.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: اولویت اول در حوزه گردشگری، آسیای میانه، قفقاز و همسایگان خلیج فارس از جمله گردشگران کشور عراق است. هدف بعدی ما در گردشگری که برای ما بسیار اهمیت دارد کشور‌های بزرگ اسلامی نظیر مصر و اندونزی است.

صالحی امیری گفت: سال ۱۴۰۲، شش میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر و سال ۱۴۰۳ هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند، هدف‌گذاری که امسال داشتیم رشد ۲۵ درصدی بود و باورمان این بود که به هدف خود می‌رسیم، در فروردین و اردیبهشت امسال جذب گردشگران خارجی افزایش یافت، اما در خرداد و تیر به خاطر جنگ ۱۲ روزه با افت مواجه شدیم، اما این شرایط در حال بازسازی است.

وی افزود: براساس برنامه هفتم توسعه باید میزان گردشگران خارجی به ۱۵ میلیون برسد و برای دستیابی به این هدف باید سالانه در زمینه جذب گردشگر ۱۹ و نیم درصد رشد داشته باشیم. در جلسه‌های راهبردی به دنبال شناسایی چالش‌ها و سازوکار‌های عبور از آنها هستیم و امروز از مسئولان پژوهشگاه مجلس خواستیم راهکار‌هایی را برای خروج از رکود در صنعت گردشگری بعد از جنگ ۱۲ روزه به ما ارائه دهند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بحث‌های زیادی در مورد ورود ایرانیان خارج از کشور شده و جهت گیری‌ها مثبت است، مهم‌ترین مولفه در این خصوص بحث اعتماد سازی است تا آنها بتوانند اعتماد کنند که نظام سیاسی و حکمرانی ایران آنها را پاره تن خود می‌داند. برای ورود ایرانیان خارج از کشور تشکیلاتی در وزارت خارجه ایجاد شده است، با اجماع نظام حکمرانی آینده روابط بین حاکمیت و خارج از کشور را مثبت ارزیابی می‌کنم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این مرکز به بیش از ۱۷ هزار منبع اطلاعاتی وصل است و از منابع استفاده می‌کنیم. به جز آمریکا جزو بزرگترین مرکز پژوهش‌ها از نظر تولید در جهان هستیم و ۹۸ درصد گزارش‌های ما برای عموم منتشر می‌شود.

بابک نگاهداری افزود: برای اینکه تاثیر گزارشها بیشتر شود شورای راهبردی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بسته عملیاتی برای دولت تهیه می‌کند و بسته‌های نظارتی را به کمیسیون ارائه می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در هر زمینه‌ای که بتوانیم به وزارتخانه میراث‌فرهنگی کمک می‌کنیم، ادامه داد: با آکادمی چین تفاهم نامه منعقد کرده‌ایم تا پژوهشگاه را گسترش دهیم.