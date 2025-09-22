پخش زنده
از روزهای سخت دفاع مقدس هشت ساله تا مقاومت قهرمانانه در برابر تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل، روایت ۴۶ سال ایستادگی و پایداری ملت ایران، داستانی از غیرت، همبستگی و امید به آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ملت ایران در طول ۴۶ سال گذشته، از آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله تا مقابله با تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل، نمونهای بینظیر از استقامت و مقاومت را به نمایش گذاشته است.
این دوران پرچالش، شاهد فداکاریها و اتحاد مردمی بوده که با ایمان راسخ به وطن، سختیها و تهدیدها را پشت سر گذاشتند و ثابت کردند که هیچ نیرویی قادر نیست اراده یک ملت متحد و مقاوم را در هم بشکند.
روایت این سالها، داستانی است از پایمردی، رشادت و امید که همچنان در قلب مردم ایران زنده و جاری است.
به مناسبت سالروز آغاز دفاع مقدس هشت ساله گزارشی درباره ایستادگی ۴۶ ساله ملت ایران تهیه شده است که میتوانید در ادامه مشاهده کنید.