به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پس از اطلاع رسانی این حادثه سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

نرگس عسگری افزود: با اعزام تکنسین‌های اورژانس به محل حادثه در خیابان سعدی شهر سامان اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد و یک مصدوم در محل مداوا شد و سه مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه آوار برداری از محل حادثه در دست انجام است، گفت: آمبولانسهای اورژانس در محل حادثه مستقر هستند تا در صورتی که فرد مصدوم دیگری زیر آوار قرارداشت به بیمارستان منتقل کنند.