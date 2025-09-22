پخش زنده
ورود یک دستگاه تریلی به مغازهای در شهرستان سامان چهار مصدوم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پس از اطلاع رسانی این حادثه سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
نرگس عسگری افزود: با اعزام تکنسینهای اورژانس به محل حادثه در خیابان سعدی شهر سامان اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد و یک مصدوم در محل مداوا شد و سه مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه آوار برداری از محل حادثه در دست انجام است، گفت: آمبولانسهای اورژانس در محل حادثه مستقر هستند تا در صورتی که فرد مصدوم دیگری زیر آوار قرارداشت به بیمارستان منتقل کنند.