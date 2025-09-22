همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، فرزند شهید مدافع امنیت با همراهی جانشین فرماندهی انتظامی استان و همکاران پدر شهیدش سال تحصیلی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حسین بسطامی جانشین فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل شهید مختار مومنی، فرزند این شهید را تا مدرسه شهید جلالی خمینی شهر بدرقه کرد.

هلما مومنی امسال در پایه چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند.

شهید مختار مومنی چهارم بهمن سال۱۴۰۱ به همراه یکی دیگر از همرزمان خود در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان بمپور سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

شهرستان خمینی شهر با ۳۱۸ هزار نفر در ۱۶ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.