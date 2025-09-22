عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت قطعه پنجم راه ارتباطی شاهین دژ به میاندواب و شاهین دژ به جاده سرچم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم کلنگ زنی بهسازی و آسفالت قطعه پنجم راه ارتباطی شاهین دژ به میاندواب و شاهین دژ به جاده سرچم در سه راه روستای آقبال برگزار شد.

حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به اهمیت راه‌های ارتباطی در توسعه رونق و پیشرفت منطقه اشاره کرد وگفت: برای رونق و پیشرفت شهرستان‌های شاهین دژ و تکاب توسعه و استاندار دسازی در اولویت برنامه‌های مسئولین می‌باشد.

مدیرکل راهدای و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی هم در این مراسم از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای روکش راه‌های شاهین دژ خبر در وگفت : استاندار سازی ۴ ورودی شهر تکاب از دیکر برنامه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

شکری همچنین از تخصیص ۲۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای احداث جاده شاهین دژ به سرچم و قطعه پنجم شاهین دژ به میاندواب خبرداد.

بابازاده فرماندار شاهین دژ نیز دراین مراسم گفت با اتمام این پروژه‌ها شاخص رشد جاده‌های شاهین دژ از ۱۸ به ۱۰ خواهد رسید.