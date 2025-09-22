غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن
به مناسبت شروع هفته دفاع مقدس، مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و بخش کدکن تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه خواف در مراسم غبارروبی مزار شهدای این شهرستان گفت: ملت ایران همان گونه که در آغاز انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با عزم و اراده ملی در برابر دشمن ایستادگی کردند، اکنون نیز در صحنه های جدید مقاومت، اقتدار و همبستگی خود را به جهانیان نشان می دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مظاهری با اشاره به خطای محاسباتی دشمنان در جنگ تحمیلی و حوادث اخیر افزود: دشمنان انقلاب تصور داشتند می توانند در مدت کوتاهی اراده ملت ایران را در هم بشکنند اما در برابر سد فولادین مردم ایران گرفتار شدند.
وی ضمن تجلیل از حضور مردم در صحنههای مختلف تأکید کرد: هر کس به هر شکل در این اتحاد خدشهای وارد کند باید مسیر خود را اصلاح نماید، امروز وظیفه همه ما پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی و حرکت در مدار ولایت است.
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن
غبارروبی مزار شهدا و دیدار اعضای شورای اداری و بسیجیان با امام جمعه در کدکن
در نخستین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس، اعضای شورای اداری کدکن به اتفاق بسیجیان این شهر با حضور در دفتر امام جمعه کدکن با حجت الاسلام اصغر توکلی دیدار و گفت و گو کردند.
همچنین در ادامه ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در شهر کدکن غبارروبی شد.
این برنامه به منظور تجدید بیعت با آرمانهای بلند شهدای دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره این عزیزان برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطرۀ شهدا را گرامی داشتند.
دیدار با خانواده های شهدای روستاهای سطح بخش کدکن از دیگر برنامه های انجام شده در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در بخش کدکن بود.
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در خواف و کدکن