سه باند کلاهبرداری در شبکه اجتماعی تلگرام در دام پلیس فتا افتادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس پلیس فتا استان فارس گفت: ۱۱ کلاهبردار در قالب سه باند کلاهبرداری که با تبلیغات دروغین اعطا وام و سرمایه گذاری ارزی با سود چند برابری در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروندان شیرازی میکردند دستگیر شدند.
سرهنگ امیرحسین سلیمانی افزود: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگردهای دریافت وام و سرمایه گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: چندی پیش در یکی از کانالهای شبکه اجتماعی تلگرام با فرد و افرادی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها و توانایی ارائه وامهایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا و این کلاهبرداران به بهانههای مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از شکات میکردند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماسها و پیامکهای قربانیهای خود نبودند.
رییس پلیس فتا استان گفت: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی متهمین را در شیراز و یکی از استانهای همجوار شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، اعضای این باندها را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ سلیمانی تصریح کرد: متهمان با ایجاد کانالها و گروههای مختلف و سو استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری از ۳۲۰ شهروند کرده بودند.
وی افزود: متهمان تاکنون با همین شگرد مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند که با مستندات کشف شده از این باند، تعداد شکات و مبالغ کلاهبرداری بیش از این موارد است.
رییس پلیس فتا استان از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان در میان بگذارند.