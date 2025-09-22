معاون منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار، برای اجرای طرح‌های آبخیزداری استان مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدمهدی آرتیمانی افزود: ۲۷۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی، ۴۴۰ میلیارد ریال از محل محرومیت زدایی و ۳۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، برای تکمیل طرح‌های آبخیزداری پیش بینی شده است.

او با بیان اینکه سال گذشته ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود، تاکید کرد: با وجود افزایش اعتبار، اما این میزان بودجه پیش بینی شده، پاسخگوی درخواست‌ها و نیاز‌های مردم نیست.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری همدان افزود: تعهد سالانه استان اجرای ۵۰ هزار هکتار آبخیزداری است که تحقق آن، نیازمند تخصیص اعتبار‌های بیشتر است هر چند سال گذشته نیز ۶۰ درصد از اعتبار مصوب، پرداخت شد.

آرتیمانی تصریح کرد: ۶ عملیات سازه‌ای آبخیزداری نیمه کاره مانده که تکمیل آن سه میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد همچنین بیش از ۲۰ پروژه دیگر در این بخش نیازمند تخصیص اعتبار برای شتاب بخشیدن به روند اجرا و تکمیل آن است.

او با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری در سه بخش بیولوژیکی، بیومکانیکی و مدیریتی اجرا می‌شود گفت: این بخش‌ها شامل اجرای سازه آبخیزداری، نهال کاری، کپه کاری، بذرکاری، علوفه کاری، و توانمند سازی روستاییان است.