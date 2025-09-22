به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زنگ آغاز سال تحصیلی شکوفه ها برای ۲۶ هزار پایه اولی در مدارس ابتدایی نواخته شد.

جشنی برای کلاس اولی ها و ارتباطی صمیمانه معلمان با نوآموزان.

جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان اولین ارتباطی است میان نوآموزان با مدرسه و آمادگی ورود به سال تحصیلی که با شور و اشتیاقی خاصی همراه است.

زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران در این مراسم بر ارتباط بهتر بین معلمان ودانش اموزان تاکید داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان سه رکن اصلی تعلیم و تربیت را خانواده، معلم و دانش‌آموز دانست و گفت: پایه اول ابتدایی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا نخستین تجربه دانش‌آموزان در محیطی جدید است و اگر این تجربه مثبت باشد، تا پایان دوران تحصیل همراه آنان خواهد بود.