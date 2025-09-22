پخش زنده
جشن شکوفههای امسال همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زنگ آغاز سال تحصیلی شکوفه ها برای ۲۶ هزار پایه اولی در مدارس ابتدایی نواخته شد.
جشنی برای کلاس اولی ها و ارتباطی صمیمانه معلمان با نوآموزان.
جشن شکوفهها برای دانشآموزان اولین ارتباطی است میان نوآموزان با مدرسه و آمادگی ورود به سال تحصیلی که با شور و اشتیاقی خاصی همراه است.
زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران در این مراسم بر ارتباط بهتر بین معلمان ودانش اموزان تاکید داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان سه رکن اصلی تعلیم و تربیت را خانواده، معلم و دانشآموز دانست و گفت: پایه اول ابتدایی اهمیت ویژهای دارد زیرا نخستین تجربه دانشآموزان در محیطی جدید است و اگر این تجربه مثبت باشد، تا پایان دوران تحصیل همراه آنان خواهد بود.