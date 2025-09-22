از مهرماه، صادرکنندگان معتبر می‌توانند تا سقف صدهزار دلار، بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی اقدام به صادرات کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است: به دلیل افزایش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، این سازمان بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، صادرات با کارت‌های بدون رتبه‌بندی فقط با ارائه ضمانت‌نامه بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.

اجرای این بخشنامه که پیش‌تر دو بار به تعویق افتاده بود، از ابتدای مهرماه به صورت کامل عملیاتی می‌شود.

اما برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان جدید و معتبر، در صورتی که اهلیت آنان از سوی رئیس اتاق بازرگانی شهرستان تأیید شود، امکان صادرات تا سقف صدهزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت همچنین از اتاق‌های بازرگانی خواسته است در مکاتبات خود، احراز اهلیت صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی را به‌طور صریح قید کنند.