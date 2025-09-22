مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۲ درصدی مرگومیر ناشی از حوادث کار در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و سقوط از بلندی را عامل اصلی این تلفات اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان از کاهش ۲ درصدی مرگومیر ناشی از حوادث کار در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در این مدت ۴۲ نفر (۴۱ مرد و یک زن) جان خود را بر اثر حوادث کاری از دست دادند.
علی عباسی با اشاره به اینکه ۳۰ نفر از متوفیان متأهل و مابقی مجرد بودند، افزود: سقوط از بلندی با ۲۸ مورد، برقگرفتگی با ۱۷، برخورد با جسم سخت با ۷، سایر عوامل با ۴ و مجدد برقگرفتگی با ۳ مورد، بیشترین علل مرگ در محیطهای کاری را تشکیل میدهند.
وی گفت: مردادماه با ۱۶ مورد فوتی، بیشترین و فروردینماه با ۴ مورد، کمترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص دادهاند. همچنین شهرستانهای آمل با ۹، ساری با ۶ و بابل با ۵ مورد، بیشترین و نکا، سوادکوه، محمودآباد و کلاردشت هرکدام با یک مورد، کمترین آمار فوتی را ثبت کردهاند.
عباسی با اشاره به تفکیک سنی متوفیان افزود: بیشترین آمار مربوط به گروه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال با ۱۰ مورد و کمترین مربوط به افراد بالای ۶۱ سال با ۲ مورد بوده است.
وی همچنین از کاهش ۱۲ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال ۳۳۸ نفر (۳۱۶ مرد و مابقی زن) به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
عضو شورای قضایی استان، ارزش نهادن به جان انسانها، رعایت استانداردهای ایمنی، آموزش، اطلاعرسانی و عبرتگیری از حوادث گذشته را از مهمترین راهکارهای کاهش حوادث کاری دانست.