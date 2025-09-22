دستگیری کلاهبردار اینترنتی پس از تهدید شهروندان
فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت: با هوشياری مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومی اين شهرستان، فردی که در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از چند شهروند کرده بود، شناسایی و دستگير شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شاپور گراوند فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در شبکههای اجتماعی، پيگيری موضوع در دستور کار مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومی اين شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از تحقيقات صورتگرفته مشخص شد فردی سابقهدار در فضای مجازی با همکاری يک نفر اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از عموم شهروندان به اين صورت که گوشیهای موبايل شکات را هک و عکس و فیلمهای خصوصی آنان را دريافت و با تهديد آنان که در فضای مجازی اقدام به بارگذاری آنها میکند.
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: کلاهبردار از شهروندان درخواست پرداخت مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وجه نقد کرده است تا عکس و فیلمهای شخصی را در فضای مجازی انتشار ندهد، فرد سودجو به اتهام کلاهبرداری در چند استان کشور تحت تعقيب پليس فتا بوده است.
گراوند اظهار کرد: مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي پلدختر با بررسیهای اوليه و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسايی و در يک عمليات ضربتی با هماهنگی قضائی وی را در مخفيگاهش دستگير کنند.
وی با اشاره به اينکه متهم برای سير مراحل قانونی روانه دادسرا شده است، گفت: در تمام مواردی که کاربران فضای مجازی دچار آسيب شده و در تله افراد کلاهبردار گرفتار میشوند، عدم توجه به توصيههای پليس کاملاً" مشهود است.