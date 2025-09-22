در حالی که دولت انگلیس از شناسایی کشور فلسطین می‌گوید، منتقدان می‌گویند این اقدام نمادین کافی نیست و لندن باید به اقدامات عملی دست بزند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، دولت کارگر انگلیس که همچون دولت‌های پیشین در این کشور، از زمان ایجاد اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینیان، از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بوده است، این هفته و پس از این که حدود ۱۵۰ دولت جهان، کشور فلسطین را به رسیمت شناخته‌اند اعلام کرد از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند.

پس از آغاز دور جدید جنایات اسرائیل از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، در ماه ژوئیه امسال، در پی دو سال تظاهرات هفتگی و گاه صد‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم در حمایت از حقوق فلسطینیان، بیش از یکصد نماینده حزب کارگر در مجلس، از جمله شماری از وزیران این دولت، از کایر استارمر، نخست وزیر خواستند تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و این فشار‌ها بالاخره این هفته به نتیجه رسید. اکنون مخالفان دولت کارگر انگلیس می‌گویند باید اقدامات عملی علیه اسرائیل آغاز شود و این اقدام نمادین، بی فایده است و همچون گذشته صرفا بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و گامی عملی برای تحقق حقوق فلسطینیان محسوب نمی‌شود.

به نوشته روزنامه گاردین، جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس که در صدد راه اندازی حزبی جدید در این کشور است گفت:گام بعدی این است که با توجه به مواضع سازمان ملل درباره نسل کشی فلسطینیان، بریتانیا باید نسل کشی در غزه را هم اعلام کند، دست از همکاری با اسرائیل در جنایات علیه بشریت بردارد و ارسال سلاح برای اسرائیل را متوقف کند.

این روزنامه نوشت زاک پولانسکی، رهبر جدید حزب سبز انگلیس نیز در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت:" تا زمانی که دولت بریتانیا به ارتش اسرائیل کمک می‌کند تا نسل کشی فلسطینیان را ادامه دهد، کشور مستقل فلسطین تشکیل نخواهد شد.

حزب حاکم کارگر تا زمانی که سلاح برای اسرائیل می‌فرستد نمی‌تواند مدعی حمایت از تشکیل دولت فلسطین شود. به نوشته این روزنامه، براساس نظرخواهی موسسه "یو گوو" در انگلیس، ۴۴ درصد از مردم انگلیس از اقدام دولت این کشور در شناسایی کشور فلسطین حمایت می‌کنند، فقط ۱۸ درصد با آن مخالفند و ۳۷ درصد نیز مطمئن نیستند.