حضور صنعتگران بوشهری در نمایشگاه‌های ملی اصفهان و زنجان

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر، از حضور موفق صنعتگران بوشهری در نمایشگاه‌های ملی اصفهان و زنجان خبر داد و این حضور را گامی مهم در معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان استان دانست.