حضور صنعتگران بوشهری در نمایشگاههای ملی اصفهان و زنجان
معاون صنایعدستی استان بوشهر، از حضور موفق صنعتگران بوشهری در نمایشگاههای ملی اصفهان و زنجان خبر داد و این حضور را گامی مهم در معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان استان دانست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، خلیل رازه افزود: در این دو رویداد ملی هفت صنعتگر بوشهری در سه رشتهی شاخص شامل سفال و سرامیک، صنایعدستی دریایی و زیورآلات شرکت کردند و با ارائه آثار خود، جلوهای از هنر اصیل و هویت فرهنگی بوشهر را به نمایش گذاشتند.
وی با تأکید بر اهمیت حضور در این نمایشگاهها، افزود: نمایشگاههای ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان در سطح کشور و ایجاد بسترهای جدید برای توسعه بازار فروش محصولات است. حضور هنرمندان بوشهری در چنین رویدادهایی میتواند به شکلگیری ارتباطات تجاری، افزایش سطح کیفی تولیدات و گسترش صادرات کمک شایانی کند.
معاون صنایعدستی استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان بوشهر در حوزه صنایعدستی، یادآور شد. صنایعدستی دریایی و زیورآلات بوشهر ریشه در فرهنگ بومی و تاریخ کهن منطقه دارد و میتواند بهعنوان برند فرهنگی استان در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود. همچنین تولیدات سفال و سرامیک بوشهر با بهرهگیری از خلاقیت هنرمندان محلی، توانسته است جایگاه شایستهای در میان محصولات مشابه به دست آورد.
رازه در پایان یادآور شد: استمرار حضور صنعتگران بوشهری در نمایشگاههای ملی و بینالمللی، نهتنها به شناساندن ظرفیتهای هنری استان کمک میکند، بلکه موجب اشتغالزایی، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه صنایعدستی بوشهر در سطح کشور خواهد شد.