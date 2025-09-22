به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این آیین با تاکید بر سرکشی و حل مسایل و مشکلات خانواده معظم شهدا گفت: این طرح یادگار ارزشمند شهید سرافراز سردار سلامی در سپاه است که به دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب در حال اجرا است.

سردار سرتیپ دوم رجبی با بیان این که سال گذشته آذربایجان غربی به عنوان استان برتر در اجرای رزمایش فرهنگی و معنوی رهروان شهدا انتخاب شد و در سال ۱۴۰۲ هم به عنوان استان دوم مطرح شد افزود: امسال مدت زمان اجرای این رزمایش سه ماه است تا با برنامه ریزی دقیقتر به زیارت خانواده معظم همه ۱۲ هزار شهید استان مشرف شویم.

او با اشاره به این که این رزمایش یکی از ده‌ها برنامه‌ای است که در سطح استان در راستای برگزاری کنگره ملی ۱۲ هزار شهید استان اجرا می‌شود خاطرنشان کرد: این برنامه یکی از برنامه‌های شاخص و اثرگذار کنگره ملی بزرگداشت ۱۲ هزار شهید استان است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تاکید کرد: باید در این سرکشی‌ها و دیدار‌ها با خانواده معظم شهدا مسایل و مشکلات این خانواده‌ها فی المجلس در محل دیدار مورد حل و فصل قرار گیرد یا زمینه حل آن فراهم شود.

سردار سرتیپ دوم رجبی ادامه داد: باید در این دیدار‌ها به خصوصیات شخصیتی شهدا و وصایای آنها تاکید شود تا در پایان این رزمایش فرهنگی و معنوی مطالب جمع آوری شده در قالب یک کتاب جمع بندی و عرضه شود.

حجت الاسلام مهدوی جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست گفت: ما باید ادامه دهنده راه شهدا گرانقدر انقلاب اسلامی باشیم و در جهت ارج نهادن به منزلت خانواده معزز آنها گام برداریم.

افشار کبیری مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی دیگر سخنران ابن آیین بر مقام و منزلت شهدا و خانواده معظم آنها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: حل و فصل مسائل و مشکلات خانواده معظم شهدا باید با هم افزایی همه دستگاه‌ها مورد تاکید باشد و در این زمینه کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.

قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این آیین بر رسیدگی بیش از پیش به مسایل و مشکلات خانواده معظم شهدا با همکاری تمامی دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.