سازمان اداری استخدامی کشور در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی کشور، ساعات جدید آغاز به کار ادارات دولتی را اعلام کرد. بر این اساس ساعت کاری ادارت از اول مهرماه، ۷ صبح خواهد بود و در دو هفته اول مهرماه ساعات ادارات غیرستادی در کلانشهرها از ساعت ۷ تا ۹ شناور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان طی بخشنامهای به دستگاههای اجرایی کشور اعلام کرد: ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز میشود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.
ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷:۰۰ شروع میشود.
بر اساس این بخشنامه، در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانکها از ساعت ۷:۳۰ آغاز میشود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمترسانی باشند.
به موجب مقرره مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل شدآمد (ترافیک) در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها در دو هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین میشود.
بر این اساس لازم است رؤسای دستگاههای اجرایی به گونهای برنامهریزی کنند که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نکند.