به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: برداشت محصول نوبرانه سیب زمینی از سطح ۷۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت این محصول در شهرستان آغاز شد و تا نیمه اول آبان ماه ادامه خواهد داشت.

مهدی ناصری افزود: پیش ‌بینی می‌ شود امسال از سطح مزارع زیر کشت سیب زمینی، ۳۲ هزار تن محصول مرغوب برداشت شود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش دارد.

ناصری ادامه داد: میانگین عملکرد سیب زمینی در فریمان ۴۵ تن در هر هکتار است که در مقایسه با میانگین جهانی آن که در هر هکتار ۲۳ تن است در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی گفت: آگریا و فونتانه از جمله ارقام پر مصرف سیب زمینی در فریمان است که علاقمندان بسیاری در شهرستان و سایر شهرها دارد.

ناصری افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که تولید سیب‌ زمینی با کیفیت سالم با نیترات کم در فریمان انجام شده و عملکرد نمونه‌ ای در برخی مزرعه‌ ها به ۶۰ تن در هکتار گزارش و ثبت شده است.

وی گفت: استفاده از فناوری های نوین، استفاده از بذر مرغوب، تغذیه هدفمند، مدیریت دقیق آبیاری و کنترل به‌ موقع آفات از جمله دلایل افزایش محصول سیب زمینی در واحد سطح در فریمان است.