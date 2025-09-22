پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: پنج هنرمند جوان و خلاق همدانی به سیودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای محمدرضا جوادی افزود: مبینا اکبری در رشته نقاشی، حسام حاتمی در رشته گرافیک، محمد آراد میهن در رشته گرافیک، حسین سیفی و نرگس مریانجی هر دو در رشته خوشنویسی هنرمندان راه یافته به این جشنواره هستند.
او تاکیدکرد: سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، ٣١ شهریور تا چهارم مهر در دانشگاه هنر (باغ ملی) برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: این جشنواره به دبیری رضوان صادقزاده با حضور ١۵۴ هنرجوی جوان در ردههای سنی ١٨ تا ٢۵ سال از استانهای کشور برگزار خواهد شد.
آقای محمدرضا جوادی گفت: هنرمندان در ١١ رشته طراحی، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، سرامیک هنری، مجسمه، رسانههای هنری جدید، تصویرسازی و گرافیک با همراهی استادان هنر، آثارشان را برای جشنواره هنرهای تجسمی جوانان خلق میکنند.