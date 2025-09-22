

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر استان فارس از دستگیری فردی که مشغول قطع غیرقانونی درختان جنگلی بود، خبر داد و گفت: این متخلف در یک عملیات غافلگیرانه در حالی که مشغول قطع درختان بادام کوهی بود، بازداشت شد.

اکبر خانی‌زاده افزود: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر قطع درختان جنگلی در روستای «کرفت»، پیگیری‌های لازم انجام و با همکاری نیروی انتظامی، فرد متخلف در حین قطع غیرمجاز درختان مشاهده و دستگیر شد.

وی افزود: پس از بازداشت متهم، ادوات و وسایل کشف‌شده ضبط و از وی بازجویی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر تصریح کرد: این فرد به اتهام قطع و خرید و فروش یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب درختان بادام کوهی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شد.

خانی‌زاده از مردم خواست در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست مشارکت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نمنابع طبیعی موضوع را به شماره تلفن ۱۵۰۴ واحد امداد جنگل و مرتع اعلام کنند.

شهرستان خفر با دارا بودن عرصه‌های جنگلی و مرتعی ارزشمند، از جمله مناطق تحت حفاظت اداره منابع طبیعی استان فارس به شمار می‌رود.

این شهرستان در فاصله تقریبی ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد .