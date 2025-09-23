خوراکی‌هایی که دانش‌آموزان در وعده صبحانه و میان وعده می‌خورند، علاوه بر نقش مهمی که در رشد آنها دارد، هنگام زنگ تفریح برای آن ها مثل هدیه ای باارزش ظاهر می شود و لحظات شادیِ نابی را برایشان می سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این بخش می‌خواهیم در پاسخ به سوال خوراکی برای مدرسه چی ببریم به‌عنوان لقمه برای بچه مدرسه‌ای‌ها لقمه‌ها و خوراکی‌های سالم و خوشمزه را معرفی کنیم که عموما اکثر بچه‌ها این غذا‌ها را دوست دارند. هنگام آماده کردن لقمه برای بچه‌ها و ساندویچ صبحانه برای مدرسه، علاوه بر سلامت غذا، حتما به ذائقه و سلیقه‌ی خود بچه‌ها و حساسیت‌های غذایی آن‌ها هم دقت کنید.

نان و پنیر سالم‌ترین لقمه مدرسه

کلاسیک‌ترین نماد میان وعده سالم و لقمه صبحانه برای مدرسه حالا ابعادی پیدا کرده که اگر بخواهیم در جزئیاتش دقیق شویم فقط و فقط با یک مجموعه مقاله می‌توانیم دنیای نان و پنیر را قدری بشکافیم. از هزاران نوع نان و احتمالاً ده‌ها نان در دسترسمان می‌شود وارد جزئیات این لقمه برای مدرسه شد، تا هزاران نوع پنیر در دنیا، و فروشگاه‌های نسبتاً پرشماری که در شهر‌ها پنیر‌های هلندی و دانمارکی و سوییسی و ایتالیایی و جا‌های دیگر را می‌فروشند. چند کافه‌ی پنیر اختصاصی در شهر‌ها هم نشان می‌دهد همین ساندویچ صبحانه برای مدرسه که روزگاری نماد بهترین لقمه مدرسه بود چه دنیایی دارد. بهتر است اصلاً راجع به دورچین‌های نان و پنیر صحبت نکنیم؛ از خیار و گوجه‌ی کلاسیک تا سبزی و آجیل‌ها و مغز‌های معرکه، از زیتون و کاهو و سرکه انگبین کنار پنیر در این کافه‌ها چیزی نگوییم و به همین بسنده کنیم که همچنان جایگاه اول لقمه‌ها و خوراکی‌های مدرسه، یعنی بهترین لقمه برای مدرسه را در اختیار نان و پنیر و متعلقاتش بدانیم.

کره و مربا لقمه صبحانه برای مدرسه

سر صبحانه همیشه بی‌درنگ بعد از نان و پنیر به یاد کره و مربا و چای شیرین می‌افتیم. موضوع نان‌های جذاب، مثل نان تست، نان سوخاری، انواع نان جو، کروسان‌ها و نان‌های فانتزی در مورد کره و انواع مربا‌های هیجان‌انگیز مثل مربای هویج، مربای آلبالو، مربای انجیر، مربای توت فرنگی نیز صدق می‌کند. در آخر، ساندویچ کره و مربا را می‌شود به صورت گرم و سرد و یا تُست‌شده در میان لقمه‌های ساده برای مدرسه و ساندویچ صبحانه برای مدرسه در نظر گرفت.

بهتر است دستور پخت انواع مربا از جمله طرز تهیه مربا توت فرنگی بدون شکر و طرز تهیه مربای کیوی را یاد بگیرید تا بتوانید مربایی سالم‌تر داشته باشید و با خیال راحت در وعده غذایی کودکان قرار دهید.

ساندویچ کره بادام زمینی

کره‌ی بادام زمینی را می‌توان با نان تست به‌عنوان ساندویچ برای مدرسه استفاده کرد. افزودن موز مزه‌ی محشری به این ترکیب می‌بخشد. انواع ژله‌ها را هم فراموش نکنید که حسابی برای استخوان‌بندی کودکان مفیدند و بله، ترکیب ژله با کره بادام زمینی ترکیب جالبی می‌شود. کنجد؟ بسیار عالی است. البته مواد مغذی دیگری نیز می‌شود به ساندویچ کره‌ی بادام زمینی افزود و آن را تبدیل به مقوی‌ترین و لذیذترین لقمه مدرسه با نان تست کرد. کودکان این ساندویچ را بسیار دوست دارند و ممکن است بار‌ها از شما درخواست کنند به این شکل برایشان ساندویچ کره بادام‌زمینی را به‌عنوان خوراکی برای مدرسه درست کنید؛ در هر حال مراقب گرمی ترکیبات این ساندویچ باشید.

ساندویچ تخم مرغ ساندویچ صبحانه برای مدرسه

تخم مرغ را به دو شکل نیمرو و آبپز می‌توانید همراه با نان‌های مختلف، که ممکن است تُست شوند، در کنار گوجه فرنگی و خیار استفاده کنید تا این لقمه برای مدرسه، با این که از لقمه‌های ساده برای مدرسه به شمار می‌آید، بتواند انرژی کافی را برای کودکان‌تان فراهم کند تا سر کلاس‌های درس تمرکز و اشتیاق کافی را برای آموختن درس‌ها داشته باشند. ساندویچ تخم‌مرغ یکی از بهترین صبحانه‌های پروتئینی است.

لقمه نان و کتلت

خوراکی برای مدرسه چی ببریم؟ چه غذایی خوشمزه‌تر و سالم‌تر از کتلت خانگی؟ این غذای اصلی، با پایه‌ی گوشت و و پیاز و سیب‌زمینی، مثل یک کپسول تقویتی عمل می‌کند که صرفاً در طی یک وعده‌ی غذایی درصد بالایی از مواد مورد نیاز را به بدن می‌رساند. اگر دغدغه دارید که لقمه برای بچه مدرسه‌ای‌ها آن‌قدری مقوی باشد که پاسخگوی چند ساعتی که در مدرسه هستند باشد، باید خیال‌تان را راحت کنیم، چون کتلت دقیقا چنین نقشی دارد و همیشه در گزینه‌ها حاضر خواهد بود.

ساندویچ مرغ لقمه مدرسه با نان تست

سینه‌ی مرغ را بپزید و به صورت ریش ریش درآورید و سپس با پیاز و فلفل دلمه‌ای تفت دهید. می‌توانید گوجه فرنگی و برگ کاهو را به مرغ اضافه کنید و ساندویچ خوشمزه‌ای به‌عنوان خوراکی برای مدرسه درست کنید. اگر قصد داشته باشید کودکان را از مواد مغذی گوشت مرغ، که پروتئین، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و ویتامین‌ها را شامل می‌شود بهره‌مند کنید و ناهار سالم برای مدرسه به او بدهید، ساندویچ مرغ گزینه‌ای مناسب و خوشمزه است.

ساندویچ بوقلمون

برش‌های سینه‌ی بوقلمون یا ژامبون بوقلمون را در کنار گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز و جعفری در میان نان باگت کنجدی قرار بدهید تا کودکان تان عاشق این لقمه برای مدرسه شوند و بار‌ها و بار‌ها سراغ ساندویچ خوشمزه‌ی بوقلمون را از شما بگیرند. در ضمن به خاطر ارزش غذایی بالا، این ساندویچ می‌تواند تغذیه مناسب دانش آموزان در ایام امتحانات در ایام امتحانات باشد.

ساندویچ کوکو سبزی

فیبر بالای کوکو سبزی به گوارش بدن انسان کمک موثری می‌کند. افزایش مقاومت بدن و هضم راحت از مواردی است که کوکو سبزی را از میان آن همه لقمه برای مدرسه بچه‌ها متمایز می‌کند. افزون بر این، ساندویچ کوکو سبزی برای دانش‌آموزانی که از گوشت و مرغ گریزان هستند، غذای جذابی است.

ساندویچ کوکو سیب زمینی

کوکوی پرطرفدار دیگر، کوکو سیب زمینی، یار دیرین پیک‌نیک‌ها و میان وعده‌های مدارس و غذایی خوش طعم است که علاوه بر عموم مردم نظر گیاهخواران سرسخت را، که گاهی هوس می‌کنند یک غذای سرخ کردنی لذیذ بخورند هم به خود جلب کرده است. این ساندویچ که لقمه مدرسه با سیب زمینی بسیار خوشمزه‌ای است، در کنار سس کچاپ و گوجه و کاهوپیچ هوش از سر می‌رباید، به‌خصوص اگر وسطش زرشک هم استفاده شده باشد. این لقمه برای مدرسه‌ی کودکان بسیار مفید و مغذی است و نه تنها میان وعده که خودش یک وعده‌ی غذایی تمام عیار است.

ساندویچ تن ماهی

جدا از مسائل و مشکلاتی که ماهی دارد ــ ماندگاری کم، بوی تند، پوست، تیغ و... ــ طعم ویژه‌ی تن ماهی به یقین حتی کسانی را هم که علاقه‌ای به خوردن ماهی ندارند ترغیب می‌کند که به سراغ تن ماهی بروند. کودکان نیز عموماً روی خوشی به تن ماهی نشان می‌دهند. می‌توان تن ماهی را پس از گرم کردن به همراه شوید و پیازچه تفت داد و با سس مایونز و نان‌های هیجان انگیز گوناگون به عنوان لقمه برای مدرسه بچه‌ها که هم خوشمزه باشد و هم مقوی، سِرو کرد. اگر می‌خواهید یک لقمه مدرسه با نان تست لذیذ به بچه‌ها بدهید حتما تست تن ماهی را امتحان کنید.

لقمه کوفته قلقلی

اسم این غذا، عطر و بوی کوفته قلقلی و شکل غذا تاثیری باورنکردنی در استقبال کودکان از این غذای گوشتی خوشمزه دارد. ظاهر بانمک کوفته قلقلی و تصویری که این غذای مقوی در ذهن کودکان دارد کار را برای خوراندن مقادیر فراوانی آهن و سایر مواد مغذی به بدن کودکان راحت کرده است. حالا با لقمه کردن کوفته قلقلی با دورچین متناسب، سبزی جعفری و پیاز حلقه‌ای در کنار پروتئین گوشت قرمز به شدت توصیه می‌شود، می‌توانید به تامین انرژی دانش آموزان در کلاس درس و افزایش تمرکز و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آن‌ها هم کمک کنید. شاید تاثیر جادویی همین لقمه‌های ساده برای مدرسه باورنکردنی به نظر برسد.

انواع سمبوسه

خوراکی برای مدرسه چی ببریم؟ سمبوسه سیب زمینی، سمبوسه گیاهی (سمبوسه سبزیجات)، سمبوسه هندی، سمبوسه پیتزایی، سمبوسه ماهی، سمبوسه قارچ و تعدادی دیگر از این سمبوسه‌ها در این چند دهه به خاطر ماهیت فست‌فودی‌ای که دارند در میان بیشتر مردم طرفدار دارند و خوراک میان وعده‌ی خوش‌طعم و در عین حال مقوی‌ای هستند. البته که می‌توان از مواد غذایی مفید و کم چرب در طبخ سمبوسه استفاده کرد تا این لقمه برای مدرسه کودکان سالم‌تر و مناسب‌تر باشد.

انواع پیراشکی

پیراشکی کرم‌دار، پیراشکی گوشت، پیراشکی کلم، پیراشکی اسفناج و پنیر، پیراشکی سیب زمینی، پیراشکی شکلاتی، پیراشکی پیتزایی، پیراشکی سبزیجات، پیراشکی قارچ و پیراشکی مربا صدرنشینان جدول پیراشکی‌های پرطرفدار و لقمه‌های ساده برای مدرسه هستند. این ماده‌ی خوراکی، که اساسش خمیر و آرد است و در دلش مواد غذایی پرشماری قرار می‌گیرد، پس از طبخ در روغن به یکی از محبوب‌ترین اسنک‌های کودکان و بزرگسالان تبدیل می‌شود.

ساندویچ ماکارونی

خوراکی برای مدرسه چی ببریم خوشمزه باشه؟ یکی از کامل‌ترین غذا‌های این لیست ماکارونی است، غذایی بر اساس گندم و سرشار از پتاسیم. ماکارونی به رشد کودکان و شکل‌گیری عضلات در بدن کمک بسیاری می‌کند و قرار دادن آن در فهرست پانزده لقمه برای مدرسه بچه‌ها بار دیگر توجه ما را به این مسئله جلب می‌کند که هدف از تهیه لیست لقمه برای مدرسه کودکان در درجه‌ی اول تغذیه‌ی کودکان با خوراکی‌های مفید و تغذیه با لقمه‌های سالم برای مدرسه است. در ترکیب ساندویچ ماکارونی، می‌توان از قارچ و سیب زمینی برای خوش طعم‌تر کردن ساندویچ استفاده کرد.

ساندویچ سالاد الویه، لقمه مدرسه با سیب زمینی

برای آخرین لقمه برای مدرسه بچه‌ها الویه پیشنهاد مناسبی خواهد بود. پروتئین و امگا سه موجود در تخم مرغ، ویتامین‌های سرشار سیب زمینی، سبوس نان و ترکیبات ضدسرطانی گوجه فرنگی چنان ارزشی به ساندویچ سالاد الویه می‌دهند که می‌شود این غذا را نه فقط یک لقمه برای مدرسه که غذایی مهم و کامل برای تمام وعده‌ها دانست!

اهمیتی که لقمه برای مدرسه کودکان دارد

در این فهرست، نگاهی به پانزده لقمه برای مدرسه و ساندویچ صبحانه برای مدرسه انداختیم که ارزش غذایی بسیار بالایی داشتند و به این سوال پاسخ دادیم که خوراکی برای مدرسه و لقمه مدرسه چی ببریم. تنوع بعضی از این غذاها، مثل سمبوسه‌ها و پیراشکی‌ها، باعث می‌شود در فهرست لقمه برای مدرسه بچه‌ها خیلی بیشتر از پانزده نوع میان وعده داشته باشیم، به طوری که با خیال راحت در طی یک سال تحصیلی تمامی آن‌ها را درست کنید و دیگر نگران این نباشید که بچه‌ها چه لقمه‌ای به مدرسه ببرند. اما هدف اصلی از تهیه چنین فهرست‌هایی این است که به غذا‌ها و مواد غذایی متعارف نگاهی جدید بیندازیم و آن‌ها را در قالب‌های جدید بازآفرینی کنیم تا برای دانش‌آموزان بیش از پیش جذاب باشند.