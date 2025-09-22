ضرورت ثبت مشخصات خودروهای حمل و نقل شهری ، مسافری و باربری در سامانه یو تی سی ام سی
جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل درون شهری استان با هدف ساماندهی سوخت خودروهای این ناوگان در گنبدکاووس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: به علت اهمیت موضوع قاچاق سوخت، خودروهای حمل و نقل شهری و مسافری و باربری باید در سامانه ای یو تی سی(utcm) ثبت نام کنند.تا ظرفیت سوخت مورد نیاز همه ی شهرهای استان مشخص شود. ساورچمنی با بیان اینکه قاچاق سوخت به یکی از معضلات جدی استان تبدیل شده است گفت:آن دسته از خودروهای ناوگان درون شهری که پروانه ندارند و یا پروانه ی جعلی دارند سوخت دریافت نمیکنند مگر اینکه در سامانه یو تی سی ام ثبت نام کنند.