دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: به علت اهمیت موضوع قاچاق سوخت، خودروهای حمل و نقل شهری و مسافری و باربری باید در سامانه ای یو تی سی(utcm) ثبت نام کنند.تا ظرفیت سوخت مورد نیاز همه ی شهرهای استان مشخص شود.

ساورچمنی

با بیان اینکه قاچاق سوخت به یکی از معضلات جدی استان تبدیل شده است گفت:آن دسته از خودروهای ناوگان درون شهری که پروانه ندارند و یا پروانه ی جعلی دارند سوخت دریافت نمی‌کنند مگر اینکه در سامانه یو تی سی ام ثبت نام کنند.



