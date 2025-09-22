تداوم وزش بادهای شمالی و تلاطم دریا در بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وزش بادهای شدید شمالی تا اواخر هفته در استان ادامه دارد و در این مدت خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد شدید شمال غربی تا روز پنجشنبه، سواحل و فراساحل استان در اغلب ساعتها مواج پیش بینی میشود.
علیرضا بهادری افزود: در این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده مورد انتظاردر سطح استان است. وی اضافه کرد: دمای هوا نیز از روز چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر و روی دریا گاهی تا بیشاز ۵۰ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.
بهادری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۲:۳۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه است.