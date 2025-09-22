پخش زنده
۳۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند گلپایگان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ خادم کانون خدمت رضوی محلهای حضرت زینب (س) گلپایگان گفت: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار و مدادرنگی و پوشاک با مشارکت خیران تهیه شد که بخشی به کمیته امداد امام خمینی (ره) گلپایگان تحویل وتعدادی هم بین دانش آموزان نیازمند شهرستان گلپایگان توزیع شد.
خانم قربانی با بیان اینکه این بستههای نوشت افزار توسط خیرین شهرستان گلپایگان تامین شده است؛ افزود:ارزش این ۳۰۰ بسته نوشت افزار ۲۴۰ میلیون تومان بود.