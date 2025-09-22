به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیریه آبشار عاطفه های شهرستان فریدن ۱۲۵۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند فریدنی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ غلامرضا کریمی رئیس کمیته امداد فریدن گفت: برای سال تحصیلی جدید هزار بسته نوشت افزار با هزینه ۷۵۰ میلیون تومان بین دانش آموزان زیر پوشش توزیع شد.

طناز سلیمانی مدیرخیریه آبشار عاطفه های فریدن با اشاره به توزیع ۲۵۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان زیر پوشش خیریه افزود: برای تهیه و توزیع بسته های نوشت افزار با کمک خیران شهرستان حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.